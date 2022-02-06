«Разберемся сами». Порошенко ответил Путину

Порошенко назвал свое уголовное преследование желанием президента Украины Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Парламентарий призвал украинского президента «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны. «А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине», – приводит слова Порошенко РИА Новости.

Ранее Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям».

В Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.