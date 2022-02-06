Макрон в Москве: визит без результатов по горячим следам
Накануне визита в Россию президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приоритетом для него является деэскалация ситуации вокруг Украины.
Определенные силы в Европе долгое время пытались слепить из Макрона публичного лидера нового, постлиберального миропорядка, этакого символа новых времен и больше того – новой Европы. Не получилось. Коллективный Запад его не принял - AUKUS и сорванные договоренности с Австралией французскому руководству аукнулись очень сильно. Не приняли его и на Востоке, что ярко продемонстрировала его встреча с Владимиром Путиным.
Попытка решить все кавалерийским наскоком, дескать, сейчас я слетаю в Москву и обо всем договорюсь, наткнулась на жесткую позицию, которую российский президент занял с первых минут встречи: «Я хочу и вас спросить: вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?»
Собственно, после этого встречу можно было бы и заканчивать, поскольку устраивающих Москву предложений как избежать дальнейшего конфликта Макрон не привез, а разговоры с Западом на тему «за все хорошее против всего плохого» российское руководство больше вести не хочет. Маятник качнулся назад – если десять лет назад в отношении Запада у Кремля еще были какие-то иллюзии, то теперь их нет, пришло время жесткой риторики.
Политтехнологи Макрона рассматривали этот его визит в Россию как возможность поправить публичный рейтинг президента в преддверии выборов, забыв о том, что важна не поездка, а ее результат. Который достигается тем, что ты договорился с другой стороной о чем-то важном. Но как этого достичь, если ты прибыл на встречу фактически с пустыми руками?
Ничего из того, что хотел бы услышать Владимир Путин, французский президент не сказал. Шевеления Парижа на Южном Кавказе российской стороне неинтересны, Москва уверена, что там у нее все под контролем, противостояние французов с Турцией выглядит совершенно непривлекательно и бесперспективно, а в роли главноуговаривающего Макрон для своего российского коллеги – не та фигура.
Поэтому от предложения французского президента обсудить то, что его действительно волнует, о российской активности в Мали, Владимир Путин попросту отмахнулся, заявив, что «российское правительство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали». А на нет – и ЧВК «Вагнер» нет, власти Мали вольны договариваться с компаниями такого типа самостоятельно. И если французы вообразили, что это их зона влияния – то это уже проблемы Парижа, а никак не Москвы.
Так и прошли эти переговоры: буднично, как-то серо и без результатов. Стороны не услышали друг друга. Эммануэль Макрон высказал мнение, что необходимо найти новые механизмы для обеспечения безопасности в Европе, но без пересмотра прежних договоренностей о праве стран вступить в НАТО. Владимир Путин только усмехнулся, дескать, «вам надо – вы и ищите, Россия от своей позиции «НАТО – стоп, ни шагу дальше - отказываться не собирается».