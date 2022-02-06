Определенные силы в Европе долгое время пытались слепить из Макрона публичного лидера нового, постлиберального миропорядка, этакого символа новых времен и больше того – новой Европы. Не получилось. Коллективный Запад его не принял - AUKUS и сорванные договоренности с Австралией французскому руководству аукнулись очень сильно. Не приняли его и на Востоке, что ярко продемонстрировала его встреча с Владимиром Путиным.

Попытка решить все кавалерийским наскоком, дескать, сейчас я слетаю в Москву и обо всем договорюсь, наткнулась на жесткую позицию, которую российский президент занял с первых минут встречи: «Я хочу и вас спросить: вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?»

Собственно, после этого встречу можно было бы и заканчивать, поскольку устраивающих Москву предложений как избежать дальнейшего конфликта Макрон не привез, а разговоры с Западом на тему «за все хорошее против всего плохого» российское руководство больше вести не хочет. Маятник качнулся назад – если десять лет назад в отношении Запада у Кремля еще были какие-то иллюзии, то теперь их нет, пришло время жесткой риторики.

Политтехнологи Макрона рассматривали этот его визит в Россию как возможность поправить публичный рейтинг президента в преддверии выборов, забыв о том, что важна не поездка, а ее результат. Который достигается тем, что ты договорился с другой стороной о чем-то важном. Но как этого достичь, если ты прибыл на встречу фактически с пустыми руками?