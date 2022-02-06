В Азербайджане чиновник выдавал фальшивые COVID-паспорта

Имишлинская прокуратура провела расследование в связи с тем, что представитель главы Исполнительной власти в селе Гаджирустамли, вступив в сговор с другими должностными лицами, выдал фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19 нескольким гражданам, говорится в сообщении прокуратуры Имишлинского района.

Согласно информации, Явар Шихалиев, бухгалтер представительства ИВ в селе Икрам Шейхалиев и стоматолог Фарахим Ядигаров, вступив в преступную связь, зарегистрировали в системе e-Təbib ряд лиц в качестве вакцинированных в обход процесса иммунизации.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК АР. Ведется расследование.