Названы кандидаты на пост генсека НАТО
Представитель Италии считается фаворитом и может стать новым главой НАТО после Йенса Столтенберга, передает ТАСС.
Как пишет газета La Repubblica, по негласной ротации данный пост должен занять представитель одного из государств Средиземноморского региона.
По данным издания, Испания и Португалия не могут считаться конкурентами, поскольку представители этих стран уже занимают важные посты в международной политической иерархии: испанец Жозеп Боррель - верховный представитель ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш возглавляет ООН.
При этом указывается, что итальянское правительство пока не определилось со своим кандидатом, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.
Газета отмечает, что от крупной страны приемлема и кандидатура министра. Среди вероятных претендентов называют экс-главу МИД и бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини, экс-министра обороны Роберту Пинотти и нынешнего министра обороны Лоренцо Гуерини.
Отметим, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Он занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года.