Названы кандидаты на пост генсека НАТО

По данным издания, Испания и Португалия не могут считаться конкурентами, поскольку представители этих стран уже занимают важные посты в международной политической иерархии: испанец Жозеп Боррель - верховный представитель ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш возглавляет ООН.

Как пишет газета La Repubblica, по негласной ротации данный пост должен занять представитель одного из государств Средиземноморского региона.

Представитель Италии считается фаворитом и может стать новым главой НАТО после Йенса Столтенберга, передает ТАСС.

При этом указывается, что итальянское правительство пока не определилось со своим кандидатом, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.

Газета отмечает, что от крупной страны приемлема и кандидатура министра. Среди вероятных претендентов называют экс-главу МИД и бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини, экс-министра обороны Роберту Пинотти и нынешнего министра обороны Лоренцо Гуерини.

Отметим, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Он занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года.