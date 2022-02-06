Москва надеется, что Евросоюз не введет санкции

Россия надеется, что Евросоюз не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития - ред.), не произойдет", - отметил дипломат.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны.