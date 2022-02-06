Байден: «Не думаю, что Путин сам знает, что будет делать»

«Если Россия вторгнется, если танки, солдаты пересекут границу Украины снова, то «Северного потока-2» больше не будет. Мы сделаем это. Я обещаю, мы сможем это сделать», — сказал американский лидер, пишет «Газета.ру».

Президент США Джо Байден заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что газопровод «Северный поток-2» будет уничтожен в случае вторжения России в Украину.

По словам Байдена, «все забывают», что экономика России опирается «только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту». Если оставить РФ без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Он сообщил, что Штаты изучают варианты помощи Европе, если та столкнется с прекращением поставок топлива из России. Кроме того, Байден обратился к находящимся в Украине американцам и призвал их покинуть территорию страны.

Байден добавил, что не знает планов российских властей по поводу Украины. «Я провел многочисленные переговоры с русскими, в частности с Путиным. Я не думаю, что он сам знает, что он будет делать», — сказал президент США..

Шольц же заявил, что нужно придерживаться «самой многообещающей… двойной стратегии» при переговорах с Россией – совмещать четкие предупреждения о санкциях и дипломатию.

6 февраля Шольц заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока-2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».