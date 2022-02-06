После заявления Лукашенко в Армении забили тревогу

На днях в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к союзному государству Беларуси и России могут присоединиться и другие постсоветские страны, в том числе Армения.

Лукашенко, в частности, сказал: «Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок... Уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок... Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они это уже увидели».

Армянская газета «Паст» считает, что «подобные заявления случайно не делаются. Согласно нашим данным, в кулуарах армянской власти довольно активно обсуждается тема союзного государства. Более того, предпринимаются конкретные шаги, проводятся встречи».

Издание утверждает, что «достигнута предварительная договоренность о разработке до 2024 года окончательного варианта присоединения Армении к союзному государству и представления соответствующего единого пакета на ратификацию парламента. В этом контексте активизировались визиты в Армению всевозможных эмиссаров из России и их контакты с местными пророссийскими политическими и общественными кругами».