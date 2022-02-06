Получите с BirKart скидку 30% на поездки Bolt

Для держателей самой популярной карты рассрочки в Азербайджане BirKart стартовала новая акция. Согласно ее условиям, владельцы карт BirKart Visa смогут получить скидку 30% при заказе такси через сервис Bolt.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оплатить поездку с Bolt безналичным способом с помощью любой карты BirKart Visa (дебетовая или карта рассрочки), выбрав предлагаемую цену со скидкой. Ограничений на минимальную и максимальную сумму заказа нет. Акция распространяется только на автомобили класса «Комфорт», скидка недоступна при оплате через Apple Pay. Акция продлится до 30 апреля 2022 года, держатели BirKart могут принять в ней участие неограниченное количество раз.