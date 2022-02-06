Получите с BirKart скидку 30% на поездки Bolt
Для держателей самой популярной карты рассрочки в Азербайджане BirKart стартовала новая акция. Согласно ее условиям, владельцы карт BirKart Visa смогут получить скидку 30% при заказе такси через сервис Bolt.
Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оплатить поездку с Bolt безналичным способом с помощью любой карты BirKart Visa (дебетовая или карта рассрочки), выбрав предлагаемую цену со скидкой. Ограничений на минимальную и максимальную сумму заказа нет. Акция распространяется только на автомобили класса «Комфорт», скидка недоступна при оплате через Apple Pay. Акция продлится до 30 апреля 2022 года, держатели BirKart могут принять в ней участие неограниченное количество раз.
BirKart представлена в четырех видах — ƏDV, Cashback, Miles и Umico. BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кешбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 10 000 точек партнерской сети BirKart, и их количество беспрерывно растет.
Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.