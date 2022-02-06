Токаев поручил вернуть в Казахстан незаконно вывезенные деньги

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал два месяца на разработку предложений по возврату незаконно выведенных средства, сообщает Sputnik Казахстан.

«Правительству поручается в двухмесячный срок представить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», - сказал Токаев во вторник на расширенном заседании кабмина.

Ранее депутат мажилиса Максат Раманкулов заявил, что за последние 25 лет из Казахстана в офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу.