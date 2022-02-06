Карис тепло приветствовал азербайджанскую делегацию, заметив, что он верит - её визит ещё больше разовьет отношения двух стран.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита в Эстонию встретилась с президентом этой страны Аларом Карисом.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила эстонской стороне признательность за замечательное гостеприимство и эту искреннюю встречу и передала президенту Карису приветствия от президента Ильхама Алиева.

Спикер Гафарова заметила, что она впервые посещает Эстонию в качестве главы законодательной ассамблеи. Она отметила удовлетворение текущим уровнем связей между азербайджанским и эстонским парламентами и указала на наличие значительных возможностей для интенсификации отношений.

Существующую законодательную базу азербайджано-эстонского взаимодействия можно обогатить новыми документами с целью охвата различных отделов двусторонней повестки. Вполне достижимо ещё большее углубление нашего сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, сельскохозяйственной и иных сферах, несмотря на отрицательное воздействие COVID-19, подчеркнула Сахиба Гафарова.