Невыгодно: известный писатель считает, что Запад не введет санкции против казахстанских олигархов

«Они только угрожают этими санкциями. Они давно знали, сколько денег у одного, сколько денег у другого, и что эти деньги преступные, это не заработанные трудом своим, они украдены у народа. Что, они не знали? Лондон не знал? Соединенные Штаты не знали? Знали они прекрасно. Но они пускали эти деньги в свои закрома, пользовались ими, но прикрывали и говорили, что они законные», - сказал Сулейменов агентству КазТАГ.

Поэт считает, что странам Запада «особенно не надо верить. Надо верить настоящему закону. Он не бывает английский, американский или казахский – это закон справедливости. А этому закону не все следуют. Мы же знаем решение суда Швейцарии признать собственность дочери и зятя Назарбаева – 7 млрд они своим трудом заработали что ли? А Швейцария признает это, говорит, это все по закону. А мы такому закону не верим».

Сулейменов пояснил, что вводить санкции невыгодно западным банкам: «Они обещают санкции, это такие левые демократы говорят, а банкам выгодно содержать на своих счетах все эти ценности и, естественно, поговаривать, что они изо всех сил будут стремиться хотя бы санкциями наказать преступников. А мы верим. Ну что же, значит, надо искать настоящие законные подходы. Этим, надеюсь, умные люди займутся, а мы, общество, понаблюдаем за этим, и поможем, подскажем, если надо будет».

Ранее депутат парламента Великобритании Маргарет Хэдж заявила, что Казахстаном правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах, и призвала власти Британии, США и Евросоюза ввести против элиты Казахстана санкции по примеру «списка Магнитского», напоминает агентство.