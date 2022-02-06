Что обещают синоптики на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 12-16° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром будет туман. Юго-западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах 3-8° мороза, днем - 3-8° тепла.