Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2021 году. Индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2021 год.

Кроме того, пенсионерам, имеющим трудовой стаж и вышедшим на пенсию до 1 января 2022 года (за исключением пенсионеров, получающих надбавки за трудовой стаж), в 2022 году будет обеспечена выплата материальной помощи в размере 200 манатов (равными частями раз в квартал).

В связи с этим Кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить предложения по включению с 1 января 2023 года финансовой помощи в состав годовой пенсии; подготовить предложения по механизму индексации пенсий лиц, получающих надбавки за стаж выслуги и по оказанию в 2022 году финансовой помощи данной категории лиц.