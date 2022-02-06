Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2021 году. Индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2021 год.
Кроме того, пенсионерам, имеющим трудовой стаж и вышедшим на пенсию до 1 января 2022 года (за исключением пенсионеров, получающих надбавки за трудовой стаж), в 2022 году будет обеспечена выплата материальной помощи в размере 200 манатов (равными частями раз в квартал).
В связи с этим Кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить предложения по включению с 1 января 2023 года финансовой помощи в состав годовой пенсии; подготовить предложения по механизму индексации пенсий лиц, получающих надбавки за стаж выслуги и по оказанию в 2022 году финансовой помощи данной категории лиц.