МИД Грузии прокомментировал заявление Лукашенко
«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня». Об этом говорится в заявлении МИД Грузии на информацию в российских СМИ о том, что Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Такие выводы в Грузии были сделаны после того, как президент Беларуси прокомментировал вопрос, когда Минск собирается признать независимость Абхазии и так называемой Южной Осетии.
Лукашенко ответил так: «В этом есть какая-то необходимость жизненная? Как только я пойму, и президент мне скажет, что в этом есть необходимость».
В МИД Грузии считают, что отдельные выдержки из интервью президента Беларуси распространились в российских СМИ «с целенаправленными акцентами и интерпретациями».
«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня. Беларусь по-прежнему привержена основополагающим принципам международного права в этом отношении.
Что касается интервью президента Республики Беларусь российскому телеканалу, то выдержки из его интервью, как всегда, интерпретируются российскими СМИ с целенаправленными акцентами и доводятся до сведения общественности в таком виде», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Нарчемашвили.