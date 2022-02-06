МИД Грузии прокомментировал заявление Лукашенко

«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня». Об этом говорится в заявлении МИД Грузии на информацию в российских СМИ о том, что Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Такие выводы в Грузии были сделаны после того, как президент Беларуси прокомментировал вопрос, когда Минск собирается признать независимость Абхазии и так называемой Южной Осетии.

Лукашенко ответил так: «В этом есть какая-то необходимость жизненная? Как только я пойму, и президент мне скажет, что в этом есть необходимость».