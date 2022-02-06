Создается ощущение, что загнанные в пятый карабахский угол армянские сепаратисты то ли по наущению, то ли по невежеству провоцируют Азербайджан на жесткий удар с трагическими для себя последствиями, как это произошло в сентябре 2020 года. Ведь контртеррористическая операция в октябре-ноябре 2020 года стала для Армении и сепаратистов полной неожиданностью, не так ли? Близорукий Пашинян со скудоумным Арутюняном и с малокомпетентным Баласаняном в своих раздумьях над геополитической картой, уступающей по своим масштабам клочку-карте командира аскеранского отделения мардакертского взвода, полностью исключали сценарий силового развития ситуации. На этой потрепанной карте Карабах на веки вечные вернули в состав Великой Армении и поставили жирную точку. И на улице Баграмяна, как и в окопах Гадрута не могли допустить саму мысль о суровости неминуемого наказания, предаваясь мечтам о расширении границ древней Армении. Азербайджан же пошел на осиное гнездо с восклицательным знаком в одной руке и со стальным кулаком – в другой. За 44 дня Азербайджан до основания разрушил выстроенную за 30 лет систему безопасности одного государства, другого квази-государства и политического спрута, называемого по недоразумению Спюрк.

Азербайджан с превосходством достойного победителя протянул руку примирения побежденному армянству, предложив мирное сосуществование и безопасное будущее. Чем же отвечает Армения и ее сателлиты, зажатые в пятом карабахском углу?

Беглый взгляд на последовательность событий в Карабахе, выраженной в эскалации сепаратизма и агрессивного наступления, вызывает тревожные параллели с событиями двухгодичной давности.