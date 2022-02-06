Провокации армян в Карабахе. Чем ответит Азербайджан? главная тема
Армянские сепаратисты нарываются на жесткие ответные действия правительства и вооруженных сил Азербайджана. Посудите сами, цепочка взрывоопасных событий, произошедших в зоне контроля российского миротворческого контингента, может вновь вызвать непрогнозируемую эскалацию в регионе.
Создается ощущение, что загнанные в пятый карабахский угол армянские сепаратисты то ли по наущению, то ли по невежеству провоцируют Азербайджан на жесткий удар с трагическими для себя последствиями, как это произошло в сентябре 2020 года. Ведь контртеррористическая операция в октябре-ноябре 2020 года стала для Армении и сепаратистов полной неожиданностью, не так ли? Близорукий Пашинян со скудоумным Арутюняном и с малокомпетентным Баласаняном в своих раздумьях над геополитической картой, уступающей по своим масштабам клочку-карте командира аскеранского отделения мардакертского взвода, полностью исключали сценарий силового развития ситуации. На этой потрепанной карте Карабах на веки вечные вернули в состав Великой Армении и поставили жирную точку. И на улице Баграмяна, как и в окопах Гадрута не могли допустить саму мысль о суровости неминуемого наказания, предаваясь мечтам о расширении границ древней Армении. Азербайджан же пошел на осиное гнездо с восклицательным знаком в одной руке и со стальным кулаком – в другой. За 44 дня Азербайджан до основания разрушил выстроенную за 30 лет систему безопасности одного государства, другого квази-государства и политического спрута, называемого по недоразумению Спюрк.
Азербайджан с превосходством достойного победителя протянул руку примирения побежденному армянству, предложив мирное сосуществование и безопасное будущее. Чем же отвечает Армения и ее сателлиты, зажатые в пятом карабахском углу?
Беглый взгляд на последовательность событий в Карабахе, выраженной в эскалации сепаратизма и агрессивного наступления, вызывает тревожные параллели с событиями двухгодичной давности.
В Ереване поднял голову реваншизм с обезумевшим от жажды крови выражением лица. На страницах СМИ на Азербайджан стал часто нападать экс-президент, но все же один из нынешних лидеров парламентской фракции Серж Саргсян. Под символическими куполами нацистского «Дашнакцутюна» собрались лидеры партии войны – Кочарян, Оганян, Гукасян, Сагателян и прочая степанакертская гопота, угрожая Пашиняну - премьеру без портфеля, гражданским противостоянием и политическим террором. В армянский политический лексикон снова вернулось доримское географическое названием Арцах. Из уст дурнопахнущих бородачей, вроде Бабаяна, вырывается «Арцах не станет частью Азербайджана». Армянский фашизм выходит из подземелья. Как и остатки разгромленной армии с удручающим видом поверженной под Сталинградом армии Паулюса. И как не удивительно, но под надежным прикрытием российских миротворцев воскресшие останки копают новые могилы для восставшего из пепла милитаризма – траншеи и окопы. Армяне окапываются под Агдамом, вблизи Агдере, неподалеку от Ходжавенда. А в последние дни, набравшись смелости стреляют по мирным селам азербайджанского Тертера, навевая тяжелые воспоминания о недалеком прошлом. В период 44-дневной войны, Армения пыталась превратить мирный город Тертер в подобие Сталинграда.
У армянских сепаратистов появились и финансовые ресурсы, которые позволили начать им активное строительство в азербайджанском Ходжалы, оставшемся в зоне контроля российских миротворцев.
В Карабахе появились и армянские полицаи. Спрятавшись за чужие спины, полицаи позволяют себе несанкционированные проверки автомобилей, следующих в Шушу.
А тем временем, армянские политики и сепаратисты активно готовятся к принятию абсурдного «Закона об оккупации», к признанию освобожденных азербайджанских районов, а также Шуши и Гадрута – оккупированными территориями доримского Арцаха.
В чистом воздухе Карабаха ощутимо запахло порохом и гарью. Пора остановиться, пока не поздно…