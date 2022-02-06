Конфеты Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских

Отмечается, что фура была остановлена в районе Маштаково Оренбургской области, при досмотре в ее грузовом отсеке нашли коробки с логотипом казахстанских конфет, но на самом деле внутри находились запрещенные к ввозу в Россию конфеты Roshen.

«Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей», - говорится в сообщении.

Российская таможня не пропустила 19 тонн продукции Roshen из Казахстана, конфеты были замаскированы под казахстанскую продукцию, передает РИА Новости.

Сообщается, что на водителя могут возбудить дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию). Товар изъят.

Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год, ключевой бенефициар - семья экс-президента Украины Петра Порошенко.