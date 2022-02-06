Конфеты Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских
Российская таможня не пропустила 19 тонн продукции Roshen из Казахстана, конфеты были замаскированы под казахстанскую продукцию, передает РИА Новости.
«Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что фура была остановлена в районе Маштаково Оренбургской области, при досмотре в ее грузовом отсеке нашли коробки с логотипом казахстанских конфет, но на самом деле внутри находились запрещенные к ввозу в Россию конфеты Roshen.
Сообщается, что на водителя могут возбудить дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию). Товар изъят.
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год, ключевой бенефициар - семья экс-президента Украины Петра Порошенко.