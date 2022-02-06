Вакцинация от COVID для пациентов с диабетом: специалист Минздрава отвечает

«Прежде всего им следует пройти обследование у эндокринолога и сделать прививку от COVID-19 в период компенсированной формы диабета. Больной сахарным диабетом с целью профилактики должен раз в полгода посещать врача-эндокринолога. После комплексного экспресс-обследования (Check-Up) врач решает, может ли пациент получить вторую дозу или бустерную дозу», - заявила врач.

Больные сахарным диабетом должны активно участвовать в кампании по вакцинации от COVID-19. Об этом сказала специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, врач-эндокринолог Сабина Мешадиева.

Сабина Мешадиева говорит, что за последние годы в Азербайджане наблюдается увеличение числа больных диабетом. Так, если за 2017 год в лечебно-профилактических учреждениях было зарегистрировано около 243 тысяч больных диабетом, то в настоящее время насчитывается около 300 тысяч лиц, страдающих сахарным диабетом.

Во многих странах мира сахарный диабет занимает третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, заявляет врач-эндокринолог. Сахарный диабет является серьезной болезнью, так как поражает все ткани, органы и системы человеческого организма. Этот факт относится как к пациентам с компенсированной формой диабета (компенсированная форма диабета — это хорошее состояние больного, у которого лечением удается достичь нормальных показателей сахара в крови), так и с декомпенсированной.

Отвечая на вопрос о том, что больные диабетом более уязвимы для коронавируса и как им избежать осложнений, специалист Минздрава отмечает, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса.

«Штамм «омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Учитывая это, пациентам с компенсированной формой диабета следует вакцинироваться второй, или бустерной дозой через 5 месяцев после заражения и выздоровления, чтобы защитить себя от нового штамма», - сказала Мешадиева.