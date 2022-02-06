Прокуратура о смерти 15-летней роженицы и ее ребенка

Как сообщили в прокуратуре Хазарского района, 4 февраля в районную прокуратуру поступила информация о смерти жительницы поселка Бина Хазарского района Н.Р., родившей мертвого ребенка.

В Баку скончалась 15-летняя роженица и ее младенец.

В ходе расследования выяснилось, что девушка на протяжении десяти месяцев сожительствовала с Э.М., 1993 г.р.

4 февраля около 14:00 у себя дома она родила мертвого ребенка, после чего ей стало плохо. В состоянии комы ее доставили в городскую клиническую больницу № 3, где она скончалась около 18:00 в реанимационном отделении.

Прокуратура с участием судебно-медицинского эксперта осмотрела тела Н.Р. и мертворожденного ребенка, следов насилия не обнаружено.

Расследование продолжается.