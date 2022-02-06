Азербайджан и Турция обсуждают расширение военного сотрудничества фото
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 8 февраля встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Отметив благотворное влияние искренних отношений глав двух государства в том числе и на военное сотрудничество, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что стратегическое союзничество зиждется на узах дружбы и братства.
В свою очередь, замминистра национальной обороны Турции Мухсин Дере особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.
На встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале TEKNOFEST-2022 в Баку.
В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.