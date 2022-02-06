Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 8 февраля встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Отметив благотворное влияние искренних отношений глав двух государства в том числе и на военное сотрудничество, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что стратегическое союзничество зиждется на узах дружбы и братства.

В свою очередь, замминистра национальной обороны Турции Мухсин Дере особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.