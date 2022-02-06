И МИД Армении ответил Лукашенко

"Мы убеждены, что своеобразный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслуживать в первую очередь собственную внутреннюю политическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и ее внешней политике". Об этом написал в своем Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Отметим, что в интервью Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что к Союзному государству Беларуси и России могут присоединиться и другие республики постсоветского пространства, скорее всего Армения, потому что «никому не нужна».