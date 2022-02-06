Баку обратился к международному сообществу: Ереван не выполняет своих обязательств

«Призываем международное сообщество оказать давление на армянскую сторону, чтобы она вела себя ответственно в вопросе прояснения судеб граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой армяно-азербайджанской войны, и потребовать от нее выполнения взятых на себя обязательств», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Азербайджана призывает международное сообщество оказать давление на Армению в вопросе предоставления информации о массовых захоронениях азербайджанцев, убитых во время первой карабах ской войны.

В заявлении также отмечается, что, руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения. В ответ на этот гуманитарный шаг армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой армяно-азербайджанской войны, и предполагаемых местах их захоронений, говорится в заявлении.

В документе МИД Азербайджана подчеркивается, что заявление пресс-секретаря армянского МИД о том, что Армения не брала на себя обязательство предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой армяно-азербайджанской войны, и предполагаемых местах их захоронений, следует рассматривать как наглядный пример неуважения к международному гуманитарному праву и принципу гуманизма.

МИД Азербайджана напомнил, что президент Ильхам Алиев в ходе встречи с лидерами Франции и Армении 4 февраля подчеркнул важность прояснения Арменией судьбы в общей сложности 3 890 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны, и местонахождения братских могил, где они были захоронены, получив в этом вопросе поддержку президента Франции и председателя ЕС Шарля Мишеля, и армянская сторона пообещала сотрудничать в этом вопросе.

«Азербайджанская сторона, проявляя гуманизм, обнаружила останки 1708 военнослужащих армянской армии и передала их противоположной стороне, в то время как Ереван продолжает свою политику отрицания, в том числе обязательства, взятого на себя во время встречи, что совершенно выходит за рамки морально-этических и международно-правовых норм», - подчеркнули в МИД.

Международный комитет Красного Креста создал базу ДНК более 3000 человек на основе образцов ДНК, взятых у членов семей пропавших без вести азербайджанцев. На основании информации, предоставленной Ереваном, на основании останков из мест массовых захоронений может быть уточнена судьба граждан Азербайджана, пропавших без вести, говорится в заявлении.