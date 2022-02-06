США объявили охоту на главаря афганского филиала ИГ: $10 млн за информацию

США предложили награду в размере $10 млн за информацию, которая поможет поймать или ликвидировать главаря террористической группировки ИГИЛ-Хорасан (афганский филиал ИГИЛ) Санауллу Гафари, также известного как Шахаб аль-Мухаджир. Соответствующую информацию опубликовал Госдепартамент США.

По данным американских спецслужб, Гафари возглавил ИГИЛ-Хорасан в июне 2020 года. Именно он является организатором террористической атаки возле аэропорта Кабула, которая произошла 26 августа прошлого года во время эвакуации иностранных граждан и афганцев. Тогда в результате самоподрыва смертника погибли почти 170 гражданских афганцев и 13 военнослужащих армии США.

4 февраля Министерство обороны США обнародовало видеосъемки, производившиеся с беспилотников в момент, когда произошел теракт 26 августа. Как уточнили в ведомстве, на основе анализа этих данных военные пришли к выводу, что был произведен только один самоподрыв, хотя первоначально сообщалось, что в районе аэропорта взорвались два смертника.