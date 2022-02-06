«Вопрос о снижении пенсионного возраста в настоящее время не стоит на повестке дня». Об этом заявил председатель правления Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов.

По его словам, средняя продолжительность жизни в стране превышает 77 лет: «Даже возраст пенсионеров превышает этот возраст. С учетом этого снижение пенсионного возраста не планируется. Во всей мировой практике считается целесообразным, чтобы пенсионный возраст был даже выше 65 лет, чтобы эти люди оставались на рынке труда».