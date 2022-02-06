Кремль: Путин и Эрдоган условились об этом визите

Договоренность Москвы и Анкары о визите президента РФ Владимира Путина есть, однако конкретные сроки пока не утверждены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и Эрдоган условились. Они договорились, что визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут своевременно согласованы", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что дата визита Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни.