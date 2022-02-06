Перестрелка между силами Асада и ПКК: погибли мирные жители

В результате перестрелки между террористами ПКК и сторонниками Башара Асада в районе Ашара на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли три мирных жителя.

Anadolu со ссылкой на местные источники сообщает, что кровавый инцидент между террористами ПКК и силами Асада произошел накануне.

Террористы ПКК попытались захватить группу контрабандистов, перевозивших топливо из села Джурзи в село Деблан через реку Евфрат, но тем удалось укрыться в селе Деблан, находящемся под контролем сил Асада.

В результате перестрелки в селах Деблан и Грейбе на западном берегу реки Евфрат погибли три мирных жителя: два ребенка и женщина. Бой к ночи усилился. Десятки семей были вынуждены покинуть свои дома в подконтрольных ПКК селах Джурзи, Сувейдан и Абу-Хардуб, а также в селах Деблан и Грейбе, контролируемых сторонниками Асада.