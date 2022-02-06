В Кремле пообещали вывести войска из Беларуси после учений

Войска России уйдут из Беларуси после окончания учений, о том, что они могут остаться, никогда речи не шло, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом никогда речи не шло", - цитирует слова Пескова ТАСС.

"Речь идет о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации", - добавил он.