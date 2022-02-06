В регионах Азербайджана наблюдается нехватка специализированных врачей. Об этом заявил журналистам глава департамента стратегического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Араз Насиров на мероприятии "Финансирование ОМС, информационные технологии и платежные системы".

По словам Насирова, в основном многопрофильные больницы в Азербайджане находятся в Баку, в связи с чем жители регионов едут в столицу для получения соответствующих медицинских услуг.

"Наша цель - создать многопрофильные больницы и в регионах Азербайджана", - отметил он.