Сельджук Байрактар: специалисты из Азербайджана участвуют в разработке новых Bayraktar

Новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 сможет оставаться в воздухе дольше других - до 50 часов против показателя в 26 часов для беспилотника «Акынджи» и 27 часов для БПЛА Bayraktar TB-2, сказал председатель правления фестиваля TEKNOFEST, глава Фонда T3 Сельджук Байрактар в Баку.

«На данный момент ведется работа над совершенствованием прототипа Bayraktar TB-3, который сможет взлетать и совершать посадку на короткие полосы. Надеемся, что Bayraktar TB3 совершит свой первый полет уже в 2022 году», - сообщил Байрактар, передает Anadolu.

По словам конструктора, в разработке новых беспилотников Bayraktar TB3 участвуют и специалисты из Азербайджана.

Глава Фонда T3 назвал Bayraktar TB-2 лучшим в своем классе: «По итогам войны за освобождение Карабаха интерес к БПЛА турецкого производства резко возрос. Эти БПЛА могут помочь не только на поле боя, но и при тушении пожаров, устранении последствий землетрясений».