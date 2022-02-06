Военнослужащим еще двух структур присвоено звание «Ветеран войны»

Во исполнение распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года военнослужащим Министерства юстиции и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, на основании списка, согласованного с Кабинетом министров, присвоено звание "Ветеран войны", сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Данные о военнослужащих, которым присвоено звание "Ветеран войны", включены в подсистему Zəfər Минтруда и соцзащиты, отмечается в сообщении. С 1 января 2022 года военнослужащим, данные которых внесены в подсистему, назначена и выплачивается ежемесячная Президентская пенсия в размере 80 манатов.

Ранее звание "Ветеран войны" (вместе с назначением ежемесячной пенсии президента Азербайджана) было присвоено военнослужащим Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. В настоящее время другие ведомства (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям) ведут работу по присвоению звания "Ветеран войны" и назначения пенсии президента Азербайджана.