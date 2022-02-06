«Такие заявления мы слышали много раз. Хочу подчеркнуть, что армянский и белорусский народы братские, у нас очень тесная дружба». Об этом заявил сегодня в беседе с журналистами в Национальном собрании исполняющий обязанности председателя парламента Акоп Аршакян, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко.

На вопрос журналиста о том, должна ли Армения быть частью Союзного государства, Аршакян ответил: «Нет!», пишет газета «Айкакан жаманак».

Напомним, что в интервью Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что другие республики постсоветского пространства и, скорее всего, Армения может присоединиться к Союзному государству, потому что «Армения никому не нужна».