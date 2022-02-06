Азербайджанский поэт скончался в Турции

Член Союза писателей Азербайджана, представитель Всемирного союза Афшаров в Азербайджане, поэт Шохлат Афшар скончался от остановки сердца в Адане, куда отправился для участия в мероприятии.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, Шохлат Афшар был приглашен на мероприятие, посвященное 6-й годовщине создания Всемирного союза Афшаров. Там он перенес инфаркт и был госпитализирован в городскую больницу Аданы.

Несмотря на вмешательство врачей, Афшар скончался. Поэт будет похоронен в Азербайджане.