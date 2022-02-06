Макрон: Путин иронизировал меньше обычного

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было ощутимым, президент России иронизировал меньше обычного. Об этом заявил Макрон журналистам после визита в Москву, передает РИА Новости.

"Он (Владимир Путин - ред.) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым", - цитирует Макрона телеканал BFM TV.

В Москве 7 февраля состоялись переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона, они длились более 5 часов.