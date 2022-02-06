Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Академии наук.

Президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева пригласили в Турцию. Приглашение в ходе встречи с главой НАНА в Баку озвучил председатель Совета по научно-технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK) профессор Хасан Мандал.

В ходе встречи Мандал отметил, что прибыл в Баку с целью посетить церемонию презентации аэрокосмического и технологического фестиваля «Teknofest Azerbaijan». Гость подчеркнул, что к «Teknofest Azerbaijan» присоединились ряд министерств и высших учебных заведений Азербайджана и выразил желание видеть НАНА среди участников.

Президент НАНА академик Рамиз Мехтиев, в свою очередь, подчеркнул, что будет рад участию азербайджанских ученых в данном мероприятии, и отметил, что охотно рассмотрит предложение посетить Турцию.