Чавушоглу обвинил ЕС в игнорировании преступлений

«Европейский союз игнорирует преступные и бесчеловечные действия Греции в отношении нелегальных мигрантов и беженцев, что в корне противоречит заявленным ценностям организации». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, передает «Анадолу».

По словам главы МИД Турции, нарушение прав мигрантов приобрело в Греции размах государственной политики.

«У людей отнимают документы и полуголыми заставляют пересекать в мороз границу. Трагедия с гибелью 19 мигрантов, обмороженные тела которых были найдены турецкими военными на границе с Грецией, – следствие не только бесчеловечной политики Афин, но и бездействия Евросоюза. К сожалению, агентство Евросоюза по контролю границ Frontex поддерживает преступную позицию Греции», - сказал турецкий министр.