Американские военные прибыли в Румынию

Министр обороны Румынии Василе Дынку сообщил, что более 100 американских солдат прибыли в Румынию - всего контингент включает 1000 военных США, направленных в страну в рамках усиления восточного фланга НАТО, передает Цензор.нет.

По словам Дынку, первая партия военнослужащих прибыла в страну для подготовки переброски остальной части контингента.

«Нас долго готовили с точки зрения материально-технического обеспечения. Это тоже конкретная продолжающаяся подготовка. На данный момент американцы приехали. Более 100 американских солдат уже прибыли, специалисты, готовящие это будущее развертывание войск, поэтому они уже прибыли в Румынию», – заявил министр.

Напомним, что ранее СЩА заявили, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию будут перемещены 1000 находящихся в Европе американских военных.