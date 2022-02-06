Разоблачена и задержана банда «гражданских активистов Шукюрова»

В ходе обыска в офисе данной незаконной структуры обнаружены многочисленные доказательства и сведения, представляющие важность по делу о незаконных действиях Р.Шукюрова и других членов созданного им совета. Выяснилось также, что в различных городах и районах имеются филиалы организации, функционирующие как преступная сеть, а путем выдачи служебных удостоверений к ней были привлечены сотни граждан. При этом в каждое отделение назначались председатели, их заместители и другие должностные лица. В ходе следствия также возникли обоснованные подозрения в присвоении руководящими лицами совета у различных граждан денег, которые собирались под видом пожертвований якобы для решения проблем с жильем и материальным положением малообеспеченных семей, а также оказания помощи семьям шехидов и ветеранам.

"В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование на основании поступившего сообщения о незаконных действиях Рамиля Шукюрова и его организованной преступной группировки. Шукюров ранее был осужден за мошенничество и изготовление поддельных документов. Утверждалось, что он незаконно, без государственной регистрации создал организацию "Новый совет общественного контроля" и привлек к ее деятельности других лиц.

В Азербайджане арестован учредитель незаконной организации "Новый совет общественного контроля", обманывавший граждан и подстрекавший их к даче взяток. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Кроме того, Р.Шукюров подозревается в присвоении у своего знакомого Эльчина Асланлы 100 000 манатов. Последний обратился к учредителю совета с просьбой оказать содействие в получении соответствующих разрешений от госорганов на строительство третьего этажа на двухэтажном объекте в Баку. Р.Шукюров дал ложное обещание, что решит этот вопрос в положительном ключе, заверив своего клиента, что у него якобы есть необходимые обширные связи в госорганах.

Р.Шукюров, вступив в предварительный сговор со своим заместителем по работе с ветеранами Кероглу Ибрагимовым, пообещал другому обратившемуся к нему гражданину помочь с назначением на должность директора музыкальной школы села Хындырыстан Агдамского района. За это он потребовал от обратившегося 17 000 манатов, которые поделил с К.Ибрагимовым и потратил на личные нужды.

Также есть обоснованные подозрения в том, что Р.Шукюров присвоил 12 000 манатов у жителя Гаджигабульского района, пообещав ему задействовать все свои связи для освобождения сына, приговоренного к лишению свободы.

Кроме того, он присвоил у Э.Асланлы 22 000 манатов, пообещав отдать эти деньги должностным лицам соответствующих госорганов в качестве взятки за оформление на его имя земельного участка на территории Товузского района.

На основании собранных по делу достаточных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), 32.4,312.2 (подстрекательство должностным лицом к повторной даче взятки за совершение заведомо незаконных действий) УК АР.

Р.Шукюров, Э.Асланлы и К.Ибрагимов задержаны в качестве подозреваемых. Им предъявлены обвинения по вышеуказанным статьям УК. Решением суда в отношении этих троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, а также причастности членов руководимой Р.Шукюровым структуры к этим и другим аналогичным противоправным действиям.

Генпрокуратура просит лиц, пострадавших от незаконных действий арестованных, сообщить об этом в call-центр 961 или на горячую линию 161", - говорится в сообщении надзорного ведомства.