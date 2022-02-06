Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:25

Пять пакистанских солдат были убиты вчера, 7 февраля, убиты огнем с территории Афганистана. Обстановка на афгано-пакистанской границе накаляется и уже создает серьезную угрозу региональной стабильности. Ликование в Исламабаде из-за прихода талибов к власти в Кабуле улетучилось как дым. Теперь в Пакистане уже никто не говорит о выгодах от развития афгано-пакистанских отношений. Все говорят о другом – «лишь бы хуже не стало».

«Линия Дюранда», проведенная в 1893 году как граница между Британской Индией и Афганистаном, никогда не признавалась ни одним афганским правительством, кто бы ни был в Кабуле у власти – короли, ставленники Москвы, ставленники Вашингтона или находящиеся сейчас у власти пуштуны-националисты из «Талибана». Факт такого признания для любого афганского политика будет означать мгновенную политическую смерть. Но и Пакистан не может жить с открытой границей, а потому военные начали устанавливать там заграждения из колючей проволоки. Что вызвало резкую реакцию в Кабуле, где заговорили даже о «разделении нации», имея в виду пуштунские племена по обе стороны границы. У Исламабада крайне весомый аргумент: «С афганской стороны к нам приходят пакистанские талибы, которые ведут против нашей страны войну. Изгоните их, перестаньте предоставлять им укрытие – и мы начнем переговоры о границе». Позиция сильная, если учесть еще и то обстоятельство, что с момента своего основания в 2007 году пакистанский «Талибан» и связанные с ним группировки убили около 80 тысяч пакистанских граждан и нанесли экономический ущерб в размере более 150 миллиардов долларов. В 2014 году пакистанская армия практически разгромила своих талибов, но часть их сумела укрыться в Афганистане. А затем, не без помощи как находившегося под контролем американцев Кабула, так и афганских талибов, сумела возродиться и с 2019 года вновь начала атаки на Пакистан.

На требования Исламабада нынешние власти Кабула возражают, что если они начнут слишком уж давить на пакистанских талибов, то те того и гляди переметнутся к группировке «Исламское государство - провинция Хорасан» (ИГХ), которая пытается нарастить свою активность на территории Афганистана. И только после окончательного разгрома ИГХ придет время афганского давления на пакистанский «Талибан». «А пока сделать ничего нельзя – можем только помочь в переговорах», - утверждают в Кабуле. Но в том и проблема, что сейчас с пакистанскими талибами говорить не о чем. Точнее – это они не хотят никакого диалога с Исламабадом. После ухода американцев и прихода к власти нынешнего правительства в Кабуле они словно с цепи сорвались – и это ничуть не преувеличение. «Война до победного конца», «Исламабад будет нашим» - вот их лозунги сегодня. Больше того, они расширяют список целей для своих атак, создавая угрозу уже и для китайских активов в Пакистане, а это уже новый поворот в афгано-пакистанском конфликте, заставляющий Исламабад действовать жестко и решительно. Да и Пекин, инвестиций которого так ждут афганские талибы, не будет молчать в данной ситуации.