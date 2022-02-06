«Мацун» раздора Грузии с Арменией

Грузинские власти запретили экспортировать из Армении в Россию кисломолочный продукт с маркировкой «мацун», сообщает «Арменпресс». Запрет введен из-за того, что Грузия запатентовала свой национальный продукт «мацони» в качестве продукта интеллектуальной собственности.

Мацун, который производит компания «Марианна», не может быть экспортирован в Россию через Грузию, поскольку та зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания (Geographical indication, GI). После этого производитель начал экспортировать мацун в Россию с надписью «армянский горный йогурт».

По словам пресс-секретаря министра экономики Армении Гаяне Антонян, уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении представил возражения против регистрации наименования «мацони» в соответствующие органы Европейского союза и Грузии еще в 2011 году. Тогда Армения объяснила свое обращение тем, что название «мацони» схоже до степени смешения с молочным продуктом мацун, производимым в Армении. Но обращение не было учтено.

По словам Антонян, Армения выясняет с грузинской стороной вопросы использования географических указаний.

В компании «Марианна» сообщили, что Россия не возражает против использования названия «мацун». Однако, поскольку продукт экспортируется из Армении в Россию через Грузию, возникает проблема с маркировкой. Грузия зарегистрировала географическое указание много лет назад, но до недавнего времени никакие требования не предъявлялись, а также не было запрета и препятствий, добавили в компании.