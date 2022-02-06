Водителей предупредили: гололед и плохая видимость на дорогах страны

9 февраля ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шемаха-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Ленкорань-Лерик, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Халдан-Мингячевир, Шуша-Физули, Гянджа-Кельбаджар-Лачин из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м. Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В высокогорных районах ночью и утром возможен гололед на дорогах.