Скончалась адвокат Элеонора Раджабова
В возрасте 89 лет скончалась заведующая юридическим бюро № 5 города Баку, известный адвокат Элеонора Раджабова.
За успешную юридическую деятельность в течение долгих лет Элеонора Раджабова распоряжением президента Азербайджана была награждена медалью «Терегги». Также решением президиума Коллегии адвокатов она была удостоена звания «Почетный доктор права Коллегии адвокатов» за эффективную деятельность и профессиональные организаторские способности.
Элеонора Раджабова приходилась бабушкой известному азербайджанскому шахматисту Теймуру Раджабову.