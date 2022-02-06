Минобразования о «закрытии» школ в Азербайджане

В последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа заражений коронавирусом, в связи с чем в соцсетях идут обсуждения о якобы полном закрытии школ с 15 февраля на две недели.

Заведующий департаментом по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов в комментарии Trend отмечает, что распространяемая информация не соответствует действительности и в данный момент вопрос о возможном закрытии школ ведомством не обсуждается.

Ранее начальник отдела организации и управления общим образованием Минобразования Эльнур Алиев также заявлял, что ситуация с заражениями коронавирусом в школах находится под контролем и нет необходимости в полном закрытии учебных заведений.