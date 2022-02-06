В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год в Военной академии Вооруженных сил мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме проводится курс «Меры противодействия самодельным взрывным устройствам».

Как сообщили haqqin.az в Минобороны, на курсах слушателям были представлены брифинги о различных направлениях совместной деятельности в ходе принятия НАТО мер противодействия самодельным взрывным устройствам. Состоялся обмен мнениями по теме, выполнены практические групповые задания.

Отмечается, что учебный курс продлится до 11 февраля.