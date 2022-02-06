Чавушоглу: встречу в Вене предложила Армения
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что инициатива проведения второй встречи спецпредставителей Турции и Армении в Вене исходила с армянской стороны.
«Армения хотела Вену. Они предложили встретиться или в Австрии, или в Швейцарии. В 2009 году уже были неудачные переговоры в Женеве, поэтому было принято решение провести встречу в Вене», - сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции также сообщил, что Анкара официально пригласила на дипломатический форум в Анталье, который состоится 11-13 марта этого года, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и спецпредставителя страны по нормализации отношений Рубена Рубиняна.
«Подтверждения их участия в форуме пока не поступало», - добавил Чавушоглу.
Напомним, что очередная встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений состоится 24 февраля в Вене. Первая встреча между сторонами состоялась 14 января этого года в Москве.