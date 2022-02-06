Чавушоглу: встречу в Вене предложила Армения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что инициатива проведения второй встречи спецпредставителей Турции и Армении в Вене исходила с армянской стороны.

«Армения хотела Вену. Они предложили встретиться или в Австрии, или в Швейцарии. В 2009 году уже были неудачные переговоры в Женеве, поэтому было принято решение провести встречу в Вене», - сказал Чавушоглу.