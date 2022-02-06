Зеленский ответил на слова Путина «Нравится не нравится - терпи, моя красавица» видео
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Путина о выполнении Минских соглашений Украиной фразой: "Нравится не нравится - терпи, моя красавица".
Зеленский отметил, что Украина действительно "красавица", но не согласился с местоимением "моя".
Также он подтвердил, что Украина "терпелива, потому что это мудрость": "Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно. Украина действительно красавица, Украина очень терпелива, потому что это мудрость. От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну", - заявил Зеленский.