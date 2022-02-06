Франция выделит Украине €1,2 млрд

Украина получит €1,2 млрд от Франции в качестве макрофинансовой помощи для стабилизации экономики. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РБК.

«Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции — выделение €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине», — сказал Зеленский.

Президент Украины назвал эту помощь «мощным шагом» для устойчивости экономики Украины.