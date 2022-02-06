В Дагестане забили тревогу: на границе с Азербайджаном массово гибнут горные туры

В Дагестане на границе с Азербайджаном зафиксирована массовая гибель горных туров. По информации дагестанских СМИ, туры массово умирают в юго-восточной части Тляратинского района. Было найдено более 60 мертвых особей.

Ситуация вызвала серьезную озабоченность в республике, и данный вопрос, в частности, был обсужден в правительстве под руководством врио премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова.

На заседании при правительстве директор ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский» Курбан Куниев доложил, что территорию заповедника, на которой находятся туры, осмотрели сотрудники ФГБУ, Управления Россельхознадзора, а также ветврач Тляратинского РВУ.

Отмечено, что в период гибели животных на территории была «лавиноопасная ситуация», но не исключается и возможность массового заболевания.

Для определения причин гибели туров пробы биологического материала отправлены на экспертизу. Ситуацию контролируют федеральные и региональные профильные ведомства.