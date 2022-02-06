Лавров и Абдоллахиан провели переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону восстановление ядерной сделки, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.
«Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе... Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования плана в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — отмечается в заявлении глав МИД двух стран.