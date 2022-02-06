Макрон о встрече с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросу стабильности и безопасности в регионе, передает РИА Новости.

"Встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе", - сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.

Макрон отметил, что рассчитывает на устойчивую деэскалацию конфликта на Украине.

"В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе минских соглашений", - добавил французский лидер.