Сырьё уходит на экспорт, а продукцию покупаем. Так может, самим изготавливать?
Азербайджан обладает большим потенциалом в кожевенном производстве - одном из важнейших видов сырья для легкой промышленности.
Как известно, наша страна полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной. А это значит, что за счет шкур забитого крупного и мелкого рогатого скота можно не только удовлетворить сырьевые потребности азербайджанской легкой промышленности в этой сфере, но и направить часть сырья на экспорт.
Haqqin.az попытался выяснить, как обстоят дела в этом производстве, каковы потребности азербайджанской легкой промышленности в кожевенном сырье и возможности его продажи за рубеж.
Несколько лет назад правительство Азербайджана, дабы пресечь экспорт кожевенного сырья по низким ценам, ввело пошлину размером в 350 долларов за тонну. Однако осенью прошлого года в Кабмине решили, что пришла пора не сдерживать, а наоборот, стимулировать экспорт кожевенного сырья. В результате экспортная пошлина была снижена до конца 2023 года с 350 до 150 долларов за тонну.
Согласно информации Госкомитета по статистике, в прошлом году Азербайджан экспортировал кожевенное сырье на сумму около 12 миллионов долларов и еще на 138 тысяч долларов – изделия из кожи.
Известно, что в основном азербайджанские предприятия экспортируют кожу в виде сырья в Турцию и Украину. Незначительная часть приходится также на Китай и Индию.
Однако теперь обработанную кожу можно будет вывозить и на европейские рынки, и это – хорошая новость. Тем более что в последние годы в стране начали строить современные предприятия по обработке кожи. Одним из крупнейших является кожевенный завод «Гилан» в Евлахском районе, оснащенный новейшим оборудованием итальянского производства.
В советское время в Азербайджане функционировали десятки фабрик и заводов, где изготавливались обувь, а также одежда с использованием меха и кожи. И хотя обувь эта ни по качеству, ни по внешнему виду для экспорта не годилась, она частично удовлетворяла внутренний спрос, что по тем временам считалось достижением.
Однако в настоящее время кожа из Азербайджана большей часть экспортируется в виде сырья, а изделия из нее в Азербайджан в основном импортируются.
Тем не менее определенный оптимизм вселяет тот факт, что в последние годы в Азербайджане наблюдается возрождение легкой промышленности, которая на наших глазах становится одной из ведущих отраслей ненефтяной экономики.
Так, в январе-октябре 2021 года в текстильной промышленности, в производстве одежды, кожи и изделий из неё, включая обувь, была произведена продукция на общую сумму 392,3 миллиона манатов. По данным Госкомстата, за тот же период в Азербайджане было произведено 1.173.000 тысяч пар обуви, это в 2,4 раза больше показателей 2020 года. Так что впервые за много лет производство кожаной обуви в стране достигло рекордного уровня.
В Азербайджане насчитывается 7,6 миллиона голов мелкого и 2,5 миллиона крупного рогатого скота. Есть также и свиноводческие хозяйства. Каждый день на убой идут тысячи животных, а значит сырья в Азербайджане вполне достаточно.
В настоящее время мясники продают овчину (невысушенную) за 1-1,5 маната, шкуру коровы - за 4-5 манатов. Большинство мясников в Баку, которых опросил haqqin.az, рассказали, что продают шкуры в цеха, которые являются их постоянными клиентами.
Эксперт Нариман Агаев утверждает, что, по его подсчетам, в Азербайджане ежедневно забивают около 25 тысяч овец, 5 тысяч свиней и 2 тысячи голов крупного рогатого скота. Эксперт отметил, что часть шкур используется на местных предприятиях в северных регионах Азербайджана, где шьют шапки и куртки.
«В Азербайджане много опытных мастеров по пошиву индивидуальной обуви, - утверждает Нариман Агаев. – Однако рынок этот пока еще не сформировался. Соседняя Турция в этой области преуспела значительно больше. Вот и получается, что мы продаем кожевенное сырье за рубеж, после чего импортируем готовую продукцию, в основном обувь, сделанную из азербайджанской кожи. Но если мы сможем наладить местное производство, то и добавленная стоимость останется в стране, и новые рабочие места откроются. В итоге в выигрыше будут как государство, так и предприниматели, граждане».
По словам Агаева, в этой области можно использовать, к примеру, опыт Китая. То есть пригласить в страну модельеров, которые будут изготавливать под своим брендом изделия из нашей кожи и поставлять их на внешний рынок. В результате такой кооперации наши предприниматели смогут занять свою нишу на мировом рынке качественной продукции.
Отметим, что за 11 месяцев прошлого года Азербайджан импортировал 72,6 миллиона пар обуви на сумму 30,7 миллиона долларов. На долю обуви из натуральной кожи пришлось 15,7 процента импорта, или 4.846.000 пар обуви.
Решение правительства стимулировать экспорт кожи свидетельствует о том, что объем добываемого в стране сырья значительно превышает спрос нашей легкой промышленности, а значит, переориентация на экспорт вновь стала актуальной.
Остается только воспользоваться окном возможностей.