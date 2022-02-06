Сырьё уходит на экспорт, а продукцию покупаем. Так может, самим изготавливать?

Отдел экономики 18:05

Азербайджан обладает большим потенциалом в кожевенном производстве - одном из важнейших видов сырья для легкой промышленности. Как известно, наша страна полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной. А это значит, что за счет шкур забитого крупного и мелкого рогатого скота можно не только удовлетворить сырьевые потребности азербайджанской легкой промышленности в этой сфере, но и направить часть сырья на экспорт. Haqqin.az попытался выяснить, как обстоят дела в этом производстве, каковы потребности азербайджанской легкой промышленности в кожевенном сырье и возможности его продажи за рубеж.

Несколько лет назад правительство Азербайджана, дабы пресечь экспорт кожевенного сырья по низким ценам, ввело пошлину размером в 350 долларов за тонну. Однако осенью прошлого года в Кабмине решили, что пришла пора не сдерживать, а наоборот, стимулировать экспорт кожевенного сырья. В результате экспортная пошлина была снижена до конца 2023 года с 350 до 150 долларов за тонну. Согласно информации Госкомитета по статистике, в прошлом году Азербайджан экспортировал кожевенное сырье на сумму около 12 миллионов долларов и еще на 138 тысяч долларов – изделия из кожи. Известно, что в основном азербайджанские предприятия экспортируют кожу в виде сырья в Турцию и Украину. Незначительная часть приходится также на Китай и Индию. Однако теперь обработанную кожу можно будет вывозить и на европейские рынки, и это – хорошая новость. Тем более что в последние годы в стране начали строить современные предприятия по обработке кожи. Одним из крупнейших является кожевенный завод «Гилан» в Евлахском районе, оснащенный новейшим оборудованием итальянского производства. В советское время в Азербайджане функционировали десятки фабрик и заводов, где изготавливались обувь, а также одежда с использованием меха и кожи. И хотя обувь эта ни по качеству, ни по внешнему виду для экспорта не годилась, она частично удовлетворяла внутренний спрос, что по тем временам считалось достижением. Однако в настоящее время кожа из Азербайджана большей часть экспортируется в виде сырья, а изделия из нее в Азербайджан в основном импортируются.

Тем не менее определенный оптимизм вселяет тот факт, что в последние годы в Азербайджане наблюдается возрождение легкой промышленности, которая на наших глазах становится одной из ведущих отраслей ненефтяной экономики. Так, в январе-октябре 2021 года в текстильной промышленности, в производстве одежды, кожи и изделий из неё, включая обувь, была произведена продукция на общую сумму 392,3 миллиона манатов. По данным Госкомстата, за тот же период в Азербайджане было произведено 1.173.000 тысяч пар обуви, это в 2,4 раза больше показателей 2020 года. Так что впервые за много лет производство кожаной обуви в стране достигло рекордного уровня. В Азербайджане насчитывается 7,6 миллиона голов мелкого и 2,5 миллиона крупного рогатого скота. Есть также и свиноводческие хозяйства. Каждый день на убой идут тысячи животных, а значит сырья в Азербайджане вполне достаточно. В настоящее время мясники продают овчину (невысушенную) за 1-1,5 маната, шкуру коровы - за 4-5 манатов. Большинство мясников в Баку, которых опросил haqqin.az, рассказали, что продают шкуры в цеха, которые являются их постоянными клиентами. Эксперт Нариман Агаев утверждает, что, по его подсчетам, в Азербайджане ежедневно забивают около 25 тысяч овец, 5 тысяч свиней и 2 тысячи голов крупного рогатого скота. Эксперт отметил, что часть шкур используется на местных предприятиях в северных регионах Азербайджана, где шьют шапки и куртки.