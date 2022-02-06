Саадат Халилов, которого обвиняют в мошенничестве, требует вызвать Ахмедова в суд, поскольку тот избил его из-за невозвращенного долга в здании Ясамальской организации партии «Ени Азербайджан».

Этот эпизод был упомянут в суде, на котором слушалось дело о присвоении двух миллионов манатов, принадлежавших Таги Ахмедову.

Таги Ахмедов, бывший глава ЗАО «Бакинский метрополитен» и экс-председатель Ясамальской организации партии «Ени Азербайджан», который признался, что испытывает проблемы со здоровьем и из-за болей в позвоночнике едва передвигается, был допрошен следователями в связи с делом об избиении человека в здании партии.

Хафиз Алескеров, адвокат Халилова, подал соответствующее ходатайство, подчеркнув, что судебный процесс продолжается уже несколько месяцев, имя Таги Ахмедова упоминается на каждом заседании, но его в зале суда нет.

В материалах уголовного дела утверждается, что Саадат Халилов получил от замдиректора Института математики и механики Национальной академии наук Солтана Алиева два миллиона манатов для открытия бизнеса. Долг этот обвиняемый так и не вернул, вследствие чего Солтан Алиев был признан судом потерпевшим.

Сам Халилов утверждает, что Солтан Алиев лжет и что на самом деле деньги принадлежали не ему, а Ахмедову. По словам обвиняемого, бывший начальник Бакметрополитена ссудил ему всю сумму под проценты – вначале дал 200 тысяч, потом 800 тысяч и наконец один миллион манатов. Взамен Ахмедову выплачивался определенный процент.

По словам обвиняемого, бизнес, на который он взял у Тагиева два миллиона, вскоре обанкротился, поскольку его партнеры в Иране и Казахстане так и не поставляли мрамор, за который он заплатил.

«Не было ни одного судебного заседания, на котором бы не упоминалось имя Таги Ахмедова, - отметил на суде адвокат Хафиз Алескеров. – Однако между моим подзащитным и Таги Ахмедовым неоднократно происходили телефонные переговоры. Прошу направить запрос мобильному оператору, который подтвердит этот факт. Мой клиент не раз заявлял, что Таги Ахмедов передал ему деньги в здании ЙАП, а потом там же избил его. Просим, чтобы Таги Ахмедов был вызван в суд».

Адвокат обвиняемого напомнил также, что бывший начальник Бакметрополитена уже был допрошен в ходе следствия по этому делу, и потому очень важно, чтобы он ответил на вопросы в суде.

Обвиняемый Халилов тоже попросил, чтобы Тагиев явился в суд, заявив, что у него есть к нему вопросы.

Однако судьи ходатайство обвиняемого и его адвоката не удовлетворили. Вместо этого в суде были оглашены показания Ахмедова, данные в ходе следствия, в которых Ахмедов подтвердил, что Саадат Халилов был в его кабинете в Ясамальской организации ЙАП.

«Примерно пять-шесть лет назад мой друг Солтан попросил у меня деньги в долг, объяснив, что его знакомый по имени Саадат решил заняться мраморным бизнесом, а Солтан хочет стать его компаньоном. После этого он привел Саадата в мой кабинет. Я сказал, что не буду вмешиваться в этот бизнес, поскольку меня он не интересует».

На вопрос следователя, действительно ли бывший глава ЗАО «Бакинский метрополитен» избил в своем кабинете обвиняемого, Ахмедов ответил отрицательно.

Саадат Халилов обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, что еще несколько лет назад Таги Ахмедов фигурировал в судебных процессах в качестве потерпевшего. В период, когда он еще руководил ЗАО «Бакинский метрополитен», Акиф Човдаров, генерал ныне упраздненного МНБ, угрожая Ахмедову арестом и тюрьмой за факты хищений в ЗАО, получил от него взятку размером в три миллиона долларов.